Начальник отделения погранконтроля: брестские пограничники готовы к открытию границы с Польшей

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники готовы к открытию границы с Польшей. Об этом журналистам сообщил начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Алексей Прокопеня, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские пограничники начали принимать транспорт в пункт пропуска «Брест».

«Брестские пограничники готовы к открытию государственной границы с сопредельной стороной. Смены пограничных нарядов усилены и готовы в максимально короткие сроки оформлять транспортные средства как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны», — сказал Алексей Прокопеня.

По его словам, работа идет в штатном режиме.

Белорусские пограничники начали принимать транспорт на территорию автодорожного пункта пропуска «Брест» (сопредельный «Тересполь») уже с 23.00.-0-Фото Виолетты Южаковой.