Начальник отделения погранконтроля: брестские пограничники готовы к открытию границы с Польшей

25 сентября, Брест. Брестские пограничники готовы к открытию границы с Польшей. Об этом журналистам сообщил начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Алексей Прокопеня.
«Брестские пограничники готовы к открытию государственной границы с сопредельной стороной. Смены пограничных нарядов усилены и готовы в максимально короткие сроки оформлять транспортные средства как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны», — сказал Алексей Прокопеня.
По его словам, работа идет в штатном режиме.
Белорусские пограничники начали принимать транспорт на территорию автодорожного пункта пропуска «Брест» (сопредельный «Тересполь») уже с 23.00.