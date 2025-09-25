Многократную чемпионку мира по биатлону Симон обвинили в краже и мошенничестве

По версии следствия, в деле трое потерпевших, в том числе бывшая напарница Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. Расследование показало, что во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen в 2022 году Симон якобы использовала чужую карту для покупок на сумму около 1−2 тыс. евро. Сама биатлонистка категорически отвергает обвинения.