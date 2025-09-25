В Словакии проголосуют по поправкам к Конституции: о чем речь

Напомним, что в июне представитель правящей партии «Направление — социальная демократия» Ян Рихтер сообщил, что на тот момент поправки готовы были поддержать лишь 89 депутатов. В связи с недостатком голосов рассмотрение инициативы было перенесено на сентябрь.