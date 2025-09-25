В Словакии проголосуют по поправкам к Конституции: о чем речь

Поправки, призванные зафиксировать в Конституции Словакии только два пола — мужской и женский, — будут рассмотрены парламентом в третьем, решающем чтении в четверг. Об этом следует из программы законодательного органа.
Голосование запланировано на 18:00 часов (по мск). Эти поправки, первоначально одобренные депутатами в апреле и прошедшие второе чтение в июне, для окончательного принятия должны набрать минимум 90 голосов из 150. Заключительным этапом станет подписание документа президентом.
Напомним, что в июне представитель правящей партии «Направление — социальная демократия» Ян Рихтер сообщил, что на тот момент поправки готовы были поддержать лишь 89 депутатов. В связи с недостатком голосов рассмотрение инициативы было перенесено на сентябрь.
Кроме этого, накануне Словакия заявила о неприятии плана Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоресурсов, подчеркнув, что не намерена прекращать их импорт.