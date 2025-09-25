Хотел скачать шрифты на айфон. В Бресте 17-летний учащийся попался на уловку мошенников

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Бреста попался в расставленную для владельцев айфонов ловушку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители акцентировали, что, несмотря на предупреждения, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, которые вынуждают жертв входить со своих устройств в чужую учетную запись Apple ID. Сразу после этого они начинают шантажировать свою жертву и требовать деньги за разблокировку.
Так, 17-летний учащийся из областного центра обратился в Московское РУВД Бреста, сообщив, что неизвестные требуют у него деньги за разблокировку телефона.
Как установлено, при просмотре видеоролика в TikTok парня заинтересовало предложение о возможности скачать на iPhone нужные ему шрифты. «Молодой человек связался с автором ролика и дальнейшее общение проходило в “Телеграм”. Оппонент предложил учащемуся выйти из своей учетной записи и зайти на чужой iCloud, что и сделал парень, предоставив тем самым мошенникам доступ к своему телефону. После этого злоумышленники прислали потерпевшему сообщение, в котором стали требовать перевести им более Br400 в эквиваленте за разблокировку. Парень отказался и незамедлительно обратился в милицию», — рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 208 УК.
В милиции обратили внимание, что преступники не будут заниматься разблокировкой смартфона, при этом могут потребовать еще больше. «Чтобы избежать таких уловок мошенников, никогда не выходите из своего аккаунта Apple ID, не предоставляйте доступ к нему третьим лицам и не заходите в учетные записи незнакомых людей. Ведь как только вы входите в чужой аккаунт, ваш телефон начинает принадлежать владельцу этого аккаунта. Выйти из учетной записи невозможно, не зная пароль, который мошенники сразу же меняют».
«Прошивка, сброс телефона к заводским настройкам также не помогут избавиться от данного аккаунта. Обращение в техподдержку, скорее всего, также не увенчается успехом, так как телефон находится в режиме пропажи, что ограничивает действия поддержки в отношении вашего устройства. Если все же попали в такую ситуацию, ни в коем случае не переводите средства мошенникам, а незамедлительно обратитесь с заявлением в милицию», — напомнили в УВД. -0-