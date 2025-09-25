Хотел скачать шрифты на айфон. В Бресте 17-летний учащийся попался на уловку мошенников

В милиции обратили внимание, что преступники не будут заниматься разблокировкой смартфона, при этом могут потребовать еще больше. «Чтобы избежать таких уловок мошенников, никогда не выходите из своего аккаунта Apple ID, не предоставляйте доступ к нему третьим лицам и не заходите в учетные записи незнакомых людей. Ведь как только вы входите в чужой аккаунт, ваш телефон начинает принадлежать владельцу этого аккаунта. Выйти из учетной записи невозможно, не зная пароль, который мошенники сразу же меняют».