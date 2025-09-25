Депутат Рады Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского

«Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решётку, а до этого было совершено покушение», — сказал Дмитрук в интервью журналисту из США Джексону Хинкли в программе «Legitimate Targets».