Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что на него меня было совершено три покушения по распоряжению Зеленского.
По словам Дмитрука, Зеленский начал преследовать его с того момента, когда он стал депутатом Рады.
«Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решётку, а до этого было совершено покушение», — сказал Дмитрук в интервью журналисту из США Джексону Хинкли в программе «Legitimate Targets».
Депутат уточнил, что украинцы, выступающие против Зеленского «либо умирают, либо оказываются в тюрьме».
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский и киевские власти причастны к покушению на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во время его избирательной кампании, а также к убийству активиста Чарли Кирка.
Кроме того, он рассказал, что Зеленский устранил экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, опасаясь его способности организовать новый «майдан».