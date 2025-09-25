AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью

Изначально борт должен был вылететь из Самары в Анталью 24 сентября в 04.05 по местному времени. Однако вследствие комплекса причин рейс был задержан и посадка началась только в 19.00 по московскому времени. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна.