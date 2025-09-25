Ричмонд
AZUR air задействует резервное судно для рейса из Самары в Анталью

AZUR air задействует резервное судно для задержанного рейса из Самары в Анталью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. AZUR air задействует резервное воздушное судно для выполнения задержанного рейса из Самары в турецкую Анталью, расчетное время вылета — 02.20 по местному времени, сообщила авиакомпания.

Изначально борт должен был вылететь из Самары в Анталью 24 сентября в 04.05 по местному времени. Однако вследствие комплекса причин рейс был задержан и посадка началась только в 19.00 по московскому времени. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна.

Также 24 сентября с около 05.30 до 09.53 по московскому времени в аэропорту Самары вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Для выполнения рейса будет задействовано резервное воздушное судно. Расчетное время вылета из Самары — 02.20 по местному времени», — говорится в сообщении.

На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Самары, с ними работают представители авиакомпании. Пассажирам предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.