«Бесшабашная смелость»: Певцов поблагодарил Симоньян за подарок

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием. Недавно она перенесла хирургическое вмешательство — ей удалили грудь. Актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов вышел на связь, чтобы поддержать журналистку в эти тяжелые дни.

Он высказался от лица всей семьи — супруги Ольги Дроздовой и сына Елисея — и пожелал Симоньян мужества. Артист признался, что является ее поклонником.

— Мы внимательно следим за вашими публикациями. Низкий поклон за вашу удивительную пламенную деятельность. Вам трудно, но Господь не по силам испытаний не дает. Я вернулся из отпуска и обнаружил подарок от вас, даже с дарственной надписью, что неожиданно и приятно для меня. Я даже загордился. Ко времени получения книги мы уже прочли ее, — рассказал актер о книге журналистки.

Певцов выразил восхищение литературным талантом Симоньян.

— Это какая-то бесшабашная ваша смелость и неоглядность в этом поступке. Фантастика на тему апокалипсиса — на это мало кто решится, а вы человек рисковый. Спасибо еще раз спасибо за вашу замечательную книгу, — высказался он в Telegram-канале.

Дальнейшее лечение больной онкологией Маргариты Симоньян напрямую зависит от того, на какой стадии было обнаружено новообразование. Об этом сообщил врач-хирург, онколог и маммолог Дмитрий Шабанов.

