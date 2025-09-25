Польша открыла границу с Беларусью

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Польша ночью 25 сентября открыла свою границу с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.
Пограничная стража Республики Польша ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Под замком оказались автодорожные «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки», а также четыре железнодорожных пунктах пропуска: «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь». О времени возобновления их работы польская сторона не сообщала.
В Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши 23 сентября прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. Так, тогда на мосту перед пунктом пропуска «Брест» польские стражи границ соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. Днем 24 сентября польские пограничники свернули «колючку», начали убирать тяжелые инженерные сооружения, требующие использования техники, оставив на мосту через Буг лишь железные щиты. К их демонтажу приступили ближе к часу ночи 25 сентября (по белорусскому времени), таким образом открыв границу с Беларусью.
Белорусские пограничники в 23 часа 24 сентября начали запускать транспорт на территорию пункта пропуска «Брест». После необходимых процедур оформления автобусы и легковые автомобили проследовали на мост в ожидании въезда на территорию Польши. -0-Фото Виолетты Южаковой.