Евросоюз обсуждает введение 20-го пакета санкций против РФ: подробности

Евросоюз готовит 20-й пакет санкций против России. Очередные санкционные меры могут включать ограничения в финансовой сфере, в области технологий и поставок важных товаров. Об этом сообщил евродепутат из Чехии Томаш Здеховски в беседе с «Известиями».
«Обсуждения возможного 20-го пакета пока не достигли конкретной стадии. На мой взгляд, все еще существует потенциал для расширения ограничений в области финансов, передачи технологий и доступа к важнейшим товарам», — пояснил евродепутат.
При этом вопрос о введении широкомасштабных вторичных санкций против Китая и Индии на данный момент в ЕС не стоит.
По информации, предоставленной «Известиям» евродепутатом от Люксембурга Фернаном Картхайзером, ЕС может утвердить новые санкции в отношении России до конца текущего года. При этом политик также подчеркнул, что введение вторичных санкционных мер против Китая и Индии не планируется.
Кроме этого, ранее портал EUObserver, ссылаясь на документы Еврокомиссии, сообщил, что в очередном пакете санкций ЕС против РФ предусмотрены ограничения в туристической сфере.