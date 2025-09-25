Евросоюз обсуждает введение 20-го пакета санкций против РФ: подробности

По информации, предоставленной «Известиям» евродепутатом от Люксембурга Фернаном Картхайзером, ЕС может утвердить новые санкции в отношении России до конца текущего года. При этом политик также подчеркнул, что введение вторичных санкционных мер против Китая и Индии не планируется.