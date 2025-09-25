Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рианна родила третьего ребенка

Певица Рианна объявила о рождении третьего ребенка.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Американская певица Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти) объявила о рождении третьего ребенка, девочки по имени Роки Айриш Майерс.

В посте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Рианна опубликовала фото с новорожденной девочкой, подписав публикацию именем — Роки Айриш Майерс и датой ее рождения — 13 сентября 2025 года.

Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Рианны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.