Беспилотная опасность объявлена в Ростове-на-Дону в ночь на 25 сентября

В Ростове-на-Дону объявили тревогу из-за опасности БПЛА в ночь на пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотная опасность объявлена в Ростове-на-Дону в ночь на пятницу, 25 сентября. Такое сообщение пришло после полуночи на телефоны жителей донской столицы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Немногим ранее пришли подобные уведомления, которые касались территории всей Ростовской области.

Экстренная служба рекомендовала горожанам покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напомним, что предыдущей ночью Ростовская область уже подвергалась атаке дронов. Силами ПВО были уничтожены беспилотники над Таганрогом и шестью районами области.

В результате инцидента в хуторе Базковском два человека получили ранения. Там же загорелся жилой дом. В Таганроге повреждены окна в многоквартирных домах на двух улицах.

