В дело об упавшей на дом в Польше ракете внесли изменения: истребитель F-16 здесь не при чем

Ракета, выпущенная из истребителя, повредила жилой дом в Польше. Власти страны, расследуя дело, пришли к выводу, что на здание рухнул боеприпас самолета F-16. Однако, по обновленным данным, в жилой дом влетела ракета из голландского борта F-35. Такими сведениями поделилось издание Onet.
Стоит напомнить, что боеприпас повредил объект в Люблинском воеводстве. Изначально в инциденте бездоказательно обвинили Россию. Однако позже в дело внесли существенные изменения.
«По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции», — утверждается в статье.
Глава делегации РФ в Вене Юлия Жданова указала, что страны, обвинившие в инциденте Москву, так и не смогли доказать причастность России к событию. В НАТО уже признали, что ЧП оказалось следствием ошибочного сброса ракеты с истребителя.