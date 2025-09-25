Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дело об упавшей на дом в Польше ракете внесли изменения: истребитель F-16 здесь не при чем

Onet: дом в Польше повредила ракета голландского F-35.

Источник: Комсомольская правда

Ракета, выпущенная из истребителя, повредила жилой дом в Польше. Власти страны, расследуя дело, пришли к выводу, что на здание рухнул боеприпас самолета F-16. Однако, по обновленным данным, в жилой дом влетела ракета из голландского борта F-35. Такими сведениями поделилось издание Onet.

Стоит напомнить, что боеприпас повредил объект в Люблинском воеводстве. Изначально в инциденте бездоказательно обвинили Россию. Однако позже в дело внесли существенные изменения.

«По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции», — утверждается в статье.

Глава делегации РФ в Вене Юлия Жданова указала, что страны, обвинившие в инциденте Москву, так и не смогли доказать причастность России к событию. В НАТО уже признали, что ЧП оказалось следствием ошибочного сброса ракеты с истребителя.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше