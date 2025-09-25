Урегулирование конфликта на Украине не предотвратит общую напряженность в мире. Война вскоре может начаться в других регионах. С таким предупреждением выступил аналитик Алан Уотсон в соцсети.
По его словам, в «группу риска» попадает Арктика, где постепенно нарастает напряженность. Кроме того, в Молдавию уже, как ранее сообщалось, прибывают войска НАТО. Аналитик добавил, что Западом планируется и эскалация в Приднестровье.
«Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии и в прилегающей Румынии», — сделал акцент Алан Уотсон.
Немецкий политолог Йоханнес Варвик подчеркнул, что эскалация украинского конфликта приведет к ухудшению ситуации для Киева. Это также повлияет на отношения между РФ и НАТО.