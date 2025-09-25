Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе оценили вероятность новых войн: кто попал в «группу риска»

Аналитик Уотсон предупредил, что в Арктике и Молдавии могут начаться войны.

Источник: Комсомольская правда

Урегулирование конфликта на Украине не предотвратит общую напряженность в мире. Война вскоре может начаться в других регионах. С таким предупреждением выступил аналитик Алан Уотсон в соцсети.

По его словам, в «группу риска» попадает Арктика, где постепенно нарастает напряженность. Кроме того, в Молдавию уже, как ранее сообщалось, прибывают войска НАТО. Аналитик добавил, что Западом планируется и эскалация в Приднестровье.

«Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии и в прилегающей Румынии», — сделал акцент Алан Уотсон.

Немецкий политолог Йоханнес Варвик подчеркнул, что эскалация украинского конфликта приведет к ухудшению ситуации для Киева. Это также повлияет на отношения между РФ и НАТО.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше