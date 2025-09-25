Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубай попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью кофе

В Дубае подали самую дорогую чашку кофе, стоимостью $680. Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: Life.ru

«Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680). Её приготовили в Roasters Specialty Coffee House в Дубае 13 сентября 2025 года», — говорится в официальной записи рекорда.

Кофе заварили вручную с помощью специальной воронки V60. Для его приготовления использовали один из самых редких сортов — Geisha (Гейша), который выращивают на ферме Hacienda La Esmeralda в Панаме.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса внесли караван из тысячи верблюдов, который прошёл степной маршрут в Казахстане. Этот караван стал крупнейшим в мире. Его протяжённость составила один километр.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.