Продажу сигарет запретили вблизи школы в Кулебаках

Ранее с соответствующим требованием обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.
Как выяснилось, место продажи расположено на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии от ближайшей точки территории школы.
«Допущенное нарушение создает существенную угрозу причинения вреда здоровью детей-подростков, угрозу возникновения и распространения заболеваний органов дыхательной системы», — говорится в сообщении.
Было возбуждено соответствующее исполнительное производство, предприниматель прекратил продажу табачных изделий в своем магазине.