Отказ УЕФА от отстранения Израиля связали с политическими интригами

Отстранение национальных сборных от участия в международных турнирах не должно применяться в качестве средства давления на глав государств. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Отстранение спортсменов от Олимпиад и других соревнований является несправедливым.

Отстранение национальных сборных от участия в международных турнирах не должно применяться в качестве средства давления на глав государств. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я считаю, что нельзя никого исключать. Ни нас, ни Израиль. Это неправильно. Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно. Президент может уйти в отставку и через пару лет в мемуарах признать, что он сожалеет о своих решениях. А век спортсмена короче, чем век политика», — сказала Журова РИА Новости.

Спортсменка отметила, что у атлетов долгая подготовка к соревнованиям, но при этом возможностей проявить себя предоставляется совсем немного. Лишение спортсменов этих шансов представляется несправедливым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Россия выступает против политизации спорта и считает необходимым привести ситуацию с допуском российских олимпийцев в соответствие с международными нормами. Поводом для обсуждения стало решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных соревнований, несмотря на аналогичные призывы, тогда как в 2022 году российские атлеты были отстранены под предлогом нарушения Олимпийской хартии.

