Польша открыла границу с Беларусью и начала пропускать транспорт на свою территорию

В Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши 23 сентября прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. Так, тогда на мосту перед пунктом пропуска «Брест» польские стражи границ соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. Днем 24 сентября польские пограничники свернули «колючку», начали убирать тяжелые инженерные сооружения, требующие использования техники, оставив на мосту через Буг лишь железные щиты. К их демонтажу приступили ближе к часу ночи 25 сентября (по белорусскому времени), таким образом открыв границу с Беларусью.