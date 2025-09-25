Ричмонд
Reuters: в Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за беспилотников

Аэропорт перенаправил три рейса в другие воздушные гавани.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная гавань, находящаяся в датском городе Ольборг, временна закрыта из-за неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Reuters.

Аэропорт перенаправил три рейса в другие воздушные гавани. По данным агентства, которое ссылается на информацию от полиции Дании, в настоящее время на месте работают полицейские.

«В полиции подтвердили обнаружение дронов рядом с аэропортом Ольборга. На данный момент воздушное пространство закрыто», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Копенгагена перенаправил в другие воздушные гавани свыше 30 рейсов из-за БПЛА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что власти Дании не исключают причастность РФ к пролёту беспилотного летательного аппарата, подчеркнул, что голословные обвинения западных государств в адрес Российской Федерации, которые повторяются, уже не принимаются во внимание.

