Reuters: в Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за беспилотников

Воздушная гавань, находящаяся в датском городе Ольборг, временна закрыта из-за неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Reuters.
Аэропорт перенаправил три рейса в другие воздушные гавани. По данным агентства, которое ссылается на информацию от полиции Дании, в настоящее время на месте работают полицейские.
«В полиции подтвердили обнаружение дронов рядом с аэропортом Ольборга. На данный момент воздушное пространство закрыто», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аэропорт Копенгагена перенаправил в другие воздушные гавани свыше 30 рейсов из-за БПЛА.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что власти Дании не исключают причастность РФ к пролёту беспилотного летательного аппарата, подчеркнул, что голословные обвинения западных государств в адрес Российской Федерации, которые повторяются, уже не принимаются во внимание.