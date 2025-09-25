Трамп потребует расследования якобы саботажа с эскалатором во время визита на ГА ООН: подробности

Напомним, что в рамках визита Трампа на ГА ООН произошли технические неполадки в штаб-квартире организации: отключившийся при входе президента США эскалатор, а также неисправности телесуфлера и звука стали для Трампа настоящим саботажем. В связи с этим он потребовал провести расследование и задержать виновных.