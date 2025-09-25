Трамп потребует расследования якобы саботажа с эскалатором во время визита на ГА ООН: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил о направлении письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Поводом стало, по словам американского лидера, «саботирование» его визита в Генеральную Ассамблею, в связи с чем он требует немедленного разбирательства.
Напомним, что в рамках визита Трампа на ГА ООН произошли технические неполадки в штаб-квартире организации: отключившийся при входе президента США эскалатор, а также неисправности телесуфлера и звука стали для Трампа настоящим саботажем. В связи с этим он потребовал провести расследование и задержать виновных.
«Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба… Люди, которые это сделали, должны быть арестованы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
При этом Трамп, в ходе своего выступления на Генассамблеи ООН, 10 раз упомянул РФ и один раз ее президента Владимира Путина.