Трамп потребует расследования якобы саботажа с эскалатором во время визита на ГА ООН: подробности

Трамп направит письмо генсеку ООН Гутерришу из-за саботажа на ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о направлении письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Поводом стало, по словам американского лидера, «саботирование» его визита в Генеральную Ассамблею, в связи с чем он требует немедленного разбирательства.

Напомним, что в рамках визита Трампа на ГА ООН произошли технические неполадки в штаб-квартире организации: отключившийся при входе президента США эскалатор, а также неисправности телесуфлера и звука стали для Трампа настоящим саботажем. В связи с этим он потребовал провести расследование и задержать виновных.

«Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба… Люди, которые это сделали, должны быть арестованы», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

При этом Трамп, в ходе своего выступления на Генассамблеи ООН, 10 раз упомянул РФ и один раз ее президента Владимира Путина.

