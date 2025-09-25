Аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за БПЛА в небе

Аэропорт города Ольборг в Дании закрыли из-за беспилотников в небе, три прибывающих самолета перенаправили в другие воздушные гавани. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил сервис Flightradar24.
— Аэропорт Ольборга в настоящее время закрыт из-за дронов в воздушном пространстве. Три прибывающих рейса перенаправили в другие аэропорты, — сказано в сообщении сервиса в социальной сети Х.
22 сентября работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов в непосредственной близости от воздушной гавани. Датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех крупных БПЛА. Представитель аэропорта подтвердил факт приостановки работы, но от дальнейших комментариев отказался.
10 сентября польские войска применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».
В Минобороны РФ сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши, и отметили, что максимальная дальность полета российских БПЛА, которые участвовали в атаке на украинские военные объекты и якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.