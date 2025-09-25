Осень атак: как защитить свои фото и голос в Сети от мошенников

Двухфакторная аутентификация. Даже если пароль украдут, вход потребует дополнительный код или подтверждение на телефоне. Разные пароли для разных сервисов. Один и тот же пароль для соцсети и интернет-банка — это как один ключ от квартиры и автомобиля. Удобно, но крайне рискованно. Менеджер паролей. Различные сервисы или встроенные менеджеры в браузерах позволяют хранить десятки комбинаций в зашифрованном виде. Обновления. Звучит скучно, но именно апдейты закрывают дыры, которыми пользуются мошенники. Отложить обновление на неделю — значит оставить для атак открытые ворота. Антивирус и VPN. Это не панацея, но дополнительные уровни защиты, которые помогают снизить риск утечек.