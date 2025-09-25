В России рассказали о фейках про MAX: подробности

За время своего существования национальный мессенджер MAX подвергся ряду серьезных информационных атак. С июля 2025 года выявили 27 фейков и 95 тысяч их копий, распространяемых в Сети. Подобные деструктивные кампании влияют на восприятие хороших инициатив. С таким утверждением выступил на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Документ есть в распоряжении KP.RU.
Владимир Табак подчеркнул, что суммарный охват фейкового контента составил около 230 миллионов просмотров. Он пояснил, что масштаб вызовов, с которым столкнулось государство «большой с точки зрения укрепления этих [ложных] тезисов в головах у аудитории разного возраста».
«Национальный мессенджер MAX стал мишенью для серьезной информационной атаки. С 11 июля 2025 года было выявлено 27 фейков и 95 тыс. их копий», — сказано в документе.
В MAX тем временем ввели двухфакторную аутентификацию. Она призвана повысить безопасность аккаунтов и минимизировать риски мошенничества.