В России рассказали о фейках про MAX: подробности

За время своего существования национальный мессенджер MAX подвергся ряду серьезных информационных атак. С июля 2025 года выявили 27 фейков и 95 тысяч их копий, распространяемых в Сети. Подобные деструктивные кампании влияют на восприятие хороших инициатив. С таким утверждением выступил на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Документ есть в распоряжении KP.RU.