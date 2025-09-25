Президент Бразилии Лула да Силва назвал себя и Трампа друзьями Путина

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва назвал себя и Дональда Трампа друзьями президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Я буду вести переговоры с Трампом по теме конфликта на Украине. Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два смогут ещё больше», — сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.
Лула да Силва уточнил, что он планирует провести с президентом Соединённых Штатов ДональдомТрампом переговоры. Они будут посвящены «потенциала для мирного урегулирования украинского конфликта».
Напомним, Трамп в ходе выступления на ГА ООН рассказал, что договорился встретиться с президентом Бразилии, при этом дата встречи в настоящее время неизвестна.
Ранее Лула да Силва заявил, что Трампу следует вести себя как лицо, возглавляющее ведущую экономическую державу и технологичное государство.