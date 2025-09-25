В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора

Если тяжелая болезнь связана с психическим расстройством, лишающим лицо возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, то согласно Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, оно подлежит освобождению от уголовной ответственности или от наказания в момент принятия итогового решения судом первой инстанции.