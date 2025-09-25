Елена Товстик отказалась от услуг Кати Гордон в бракоразводном процессе

Юрист Екатерина Гордон больше не будет представлять интересы жены бизнесмена Романа Товстика Елены в бракоразводном процессе. Доверенность на представительство была отозвана 5 сентября. Об этом сообщило издание «КП».
Теперь интересы супруги предпринимателя будет защищать другой адвокат, также известная личность в данной сфере, говорится в статье.
— Екатерина Гордон своими действиями только отбрасывает людей в конфликте в конкретную точку невозврата, когда уже нет шансов на сохранение диалога и добрых отношений. Именно поэтому ее выгоняют из дел, отзывая доверенности, чтобы оставить себе шанс на мир и доброе будущее, чтобы тихо и мирно решить важные вопросы своего будущего и будущего детей, — высказала свое мнение адвокат Ирина Кузнецова.
В эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1» телеведущий Андрей Малахов провел интервью с женой Дмитрия Диброва Полиной. Она рассказала множество подробностей о нашумевшем разводе с шоуменом и об отношениях с Романом Товстиком и его женой Еленой.
Диброва не согласна с тем, что она разрушила брак Товстиков, и просит не винить себя в крахе чужой семьи. Также она заявила, что Елена знала о проблемах в отношениях со своим супругом.