Елена Товстик отказалась от услуг Кати Гордон в бракоразводном процессе

— Екатерина Гордон своими действиями только отбрасывает людей в конфликте в конкретную точку невозврата, когда уже нет шансов на сохранение диалога и добрых отношений. Именно поэтому ее выгоняют из дел, отзывая доверенности, чтобы оставить себе шанс на мир и доброе будущее, чтобы тихо и мирно решить важные вопросы своего будущего и будущего детей, — высказала свое мнение адвокат Ирина Кузнецова.