Польша возобновила работу КПП на границе с Белоруссией

Власти Польши ночью 12 сентября закрыли границу с Белоруссией. В 01:00 мск 25 сентября работа КПП возобновилась. Польша вновь начала пропуск транспорта на территорию страны, сообщает БелТА.
По утверждению агентства, несколько автомобилей, движущихся из Белоруссии, уже пересекли границу с Польшей. Отмечается также, что государственный таможенный комитет Республики усилил работу пунктов пропуска у европейской страны.
Так, оформление убывающих транспортных средств в автодорожных КПП белорусская сторона начала заблаговременно. Их работа возобновилась в 23:00 с целью оперативного выезда после официального открытия движения Польшей.
Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак ранее призвал правительство страны открыть границу с Белоруссией. По его словам, ограничения негативно отразились на работе польских грузовиков.