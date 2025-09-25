Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша возобновила работу КПП на границе с Белоруссией

Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропуск транспорта на территорию страны.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши ночью 12 сентября закрыли границу с Белоруссией. В 01:00 мск 25 сентября работа КПП возобновилась. Польша вновь начала пропуск транспорта на территорию страны, сообщает БелТА.

По утверждению агентства, несколько автомобилей, движущихся из Белоруссии, уже пересекли границу с Польшей. Отмечается также, что государственный таможенный комитет Республики усилил работу пунктов пропуска у европейской страны.

Так, оформление убывающих транспортных средств в автодорожных КПП белорусская сторона начала заблаговременно. Их работа возобновилась в 23:00 с целью оперативного выезда после официального открытия движения Польшей.

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак ранее призвал правительство страны открыть границу с Белоруссией. По его словам, ограничения негативно отразились на работе польских грузовиков.