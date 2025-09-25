Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина может запросить разведданные у США: что задумал киевский режим

WSJ: Трампу доложили о якобы планах наступления ВСУ с помощью разведданных США.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп получил от своего окружения сообщения о том, что Вооруженные силы Украины якобы планируют новую операцию по наступлению в зоне вооруженного конфликта. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, для ее исполнения киевский режим может обратиться за поддержкой к Соединенным Штатам.

В материалах указывается, что Трампу доложили о новой инициативе Украины по боевым действиям. При этом якобы планируемая операция ВСУ по наступлению может потребовать от американской стороны разведывательных данных, которые могут быть использованы Киевом.

В США пока что не освещали данное заявление, комментариев от официальных американских лиц также пока что не было.

Ранее Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. После переговоров нелегитимный президент Украины заявил о своей благодарности американскому лидеру, отметив, что глава Белого дома располагает очень важной информацией касательно ситуации в зоне конфликта.

По словам Зеленского, он также предоставил Трампу данные по боевым действиям и якобы хотел сообщить о «хороших новостях» с передовой. При этом киевский главарь в очередной раз передал президенту США искаженную информацию о якобы успехах ВСУ в наступлении и освобождении территории, не назвав ни одного населенного пункта — потому что их не было.

Во время встречи политики также затронули ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине. Одной из тем стали гарантии безопасности для страны, однако Трамп в очередной раз увел разговор в другое русло — заявил, что говорить о них предоставлении и структуре пока что рано. По словам президента США, говорить об этом стоит намного позднее. Похоже, что Трамп продолжает метаться из стороны в сторону по вопросам украинского урегулирования.

При этом на Западе отметили, что Владимир Зеленский намеренно провоцирует американского лидера и своих союзников из Европы на эскалацию конфликта с Россией. Причем в личных целях, поскольку от участия Запада в боевых действиях напрямую зависит жизнь бывшего комика.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше