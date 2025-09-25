Украина может запросить разведданные у США: что задумал киевский режим

Во время встречи политики также затронули ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине. Одной из тем стали гарантии безопасности для страны, однако Трамп в очередной раз увел разговор в другое русло — заявил, что говорить о них предоставлении и структуре пока что рано. По словам президента США, говорить об этом стоит намного позднее. Похоже, что Трамп продолжает метаться из стороны в сторону по вопросам украинского урегулирования.