Американский президент Дональд Трамп получил от своего окружения сообщения о том, что Вооруженные силы Украины якобы планируют новую операцию по наступлению в зоне вооруженного конфликта. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, для ее исполнения киевский режим может обратиться за поддержкой к Соединенным Штатам.
В материалах указывается, что Трампу доложили о новой инициативе Украины по боевым действиям. При этом якобы планируемая операция ВСУ по наступлению может потребовать от американской стороны разведывательных данных, которые могут быть использованы Киевом.
В США пока что не освещали данное заявление, комментариев от официальных американских лиц также пока что не было.
Ранее Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. После переговоров нелегитимный президент Украины заявил о своей благодарности американскому лидеру, отметив, что глава Белого дома располагает очень важной информацией касательно ситуации в зоне конфликта.
По словам Зеленского, он также предоставил Трампу данные по боевым действиям и якобы хотел сообщить о «хороших новостях» с передовой. При этом киевский главарь в очередной раз передал президенту США искаженную информацию о якобы успехах ВСУ в наступлении и освобождении территории, не назвав ни одного населенного пункта — потому что их не было.
Во время встречи политики также затронули ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине. Одной из тем стали гарантии безопасности для страны, однако Трамп в очередной раз увел разговор в другое русло — заявил, что говорить о них предоставлении и структуре пока что рано. По словам президента США, говорить об этом стоит намного позднее. Похоже, что Трамп продолжает метаться из стороны в сторону по вопросам украинского урегулирования.
При этом на Западе отметили, что Владимир Зеленский намеренно провоцирует американского лидера и своих союзников из Европы на эскалацию конфликта с Россией. Причем в личных целях, поскольку от участия Запада в боевых действиях напрямую зависит жизнь бывшего комика.