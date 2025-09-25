Трамп потребовал от Гутерреша расследовать «саботаж» на Генассамблее ООН

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что направляет письмо генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу с требованием расследования инцидентов в его визита на ГА ООН.
«Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Кроме того, по его словам, в этом процессе задействована Секретная служба США.
Напомним, Трамп приехал в штаб-квартиру ООН и застрял на эскалаторе. Помимо этого, во время выступления Трампа не работал телесуфлёр.
Напомним, по данным Politico, команда Трампа привезла на Генассамблею Организации Объединённых Наций неисправный телесуфлёр.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт потребовала расследовать как саботаж остановку эскалатора в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после того, как на него зашли Трамп и его супруга Мелания.