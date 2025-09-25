Ричмонд
Трамп потребовал от Гутерреша расследовать «саботаж» на Генассамблее ООН

Трамп застрял на эскалаторе в штаб-квартире ООН, кроме того во время его выступления не работал телесуфлёр.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что направляет письмо генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу с требованием расследования инцидентов в его визита на ГА ООН.

«Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, по его словам, в этом процессе задействована Секретная служба США.

Напомним, Трамп приехал в штаб-квартиру ООН и застрял на эскалаторе. Помимо этого, во время выступления Трампа не работал телесуфлёр.

Напомним, по данным Politico, команда Трампа привезла на Генассамблею Организации Объединённых Наций неисправный телесуфлёр.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт потребовала расследовать как саботаж остановку эскалатора в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после того, как на него зашли Трамп и его супруга Мелания.

