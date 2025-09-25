В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества

Лантратова считает, что данный законопроект — это лишь часть решения, и важно, чтобы процесс идентификации НКО в соцсетях был простым и не создавал избыточной бюрократии для самих организаций. Кроме того, она предложила усилить информационную кампанию, чтобы граждане знали, где и как проверять подлинность фондов, что особенно актуально для пожилых людей и тех, кто не так хорошо разбирается в цифровых технологиях.