В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, а также создают фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО) и под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в якобы «инвестиционных программах», сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
«Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, чтобы обманом выманивать деньги у участников СВО и их родственников. Под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в мнимых “инвестиционных программах”, — сказала Лантратова.
Она отметила, что для убедительности злоумышленники ссылаются на «приказ президента», уверяют, что «вклады застрахованы государством», и даже публикуют видеодипфейки с отзывами якобы от самих бойцов. По мнению политика, эта циничная схема бьет по самым уязвимым, эксплуатируя доверие и патриотические чувства граждан.
«Проблема фейковых благотворительных организаций не нова, но в условиях СВО она приобретает особенно острый характер. Мошенники умело маскируются под легитимные фонды, используя профессионально сделанные сайты и манипулятивные технологии. Это поднимает вопрос: как гражданам отличить подлинные инициативы от мошеннических?», — добавила Лантратова.
Глава думского комитета также рассказала, что помимо сайтов-двойников, мошенники активно используют социальные сети, создавая фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО), и эти страницы часто выглядят правдоподобно: публикуются эмоциональные посты, собираются лайки и репосты, призывая жертвовать деньги на «поддержку бойцов».
«Однако, в отличие от сайтов, где можно проверить домен или регистрационные данные, в соцсетях идентифицировать подделку сложнее. Это создает дополнительные риски для граждан, которые хотят помочь, но не знают, кому доверять. В этом направлении уже предпринимаются шаги», — сообщила она.
Лантратова уточнила, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который обяжет НКО указывать свои официальные сайты при подаче электронной отчетности в министерство юстиции, и эта информация будет публиковаться на сайте ведомства, что позволит гражданам проверять подлинность организаций.
«Более того, обсуждается возможность введения идентификации персональных страниц НКО в социальных сетях. Это даст людям инструмент для проверки: настоящая перед ними страница фонда или мошенническая подделка. Если граждане смогут легко сверить данные о фонде с официальными источниками, мошенникам будет сложнее обманывать людей. Однако успех этой инициативы зависит от того, насколько доступной и понятной будет информация для обычных пользователей, а также от скорости внедрения системы», — подчеркнула парламентарий.
Лантратова считает, что данный законопроект — это лишь часть решения, и важно, чтобы процесс идентификации НКО в соцсетях был простым и не создавал избыточной бюрократии для самих организаций. Кроме того, она предложила усилить информационную кампанию, чтобы граждане знали, где и как проверять подлинность фондов, что особенно актуально для пожилых людей и тех, кто не так хорошо разбирается в цифровых технологиях.
«Мошенники, наживающиеся на желании людей помочь героям СВО, действуют цинично и расчетливо. Но их успех во многом зависит от нашей доверчивости. Законопроект об идентификации НКО и их страниц в соцсетях поставит барьер на пути злоумышленников. Однако главная защита — это бдительность самих граждан и их готовность проверять информацию», — подытожила депутат.