В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск рейсов. Меры безопасности ввели в 01:55 25 сентября. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения также действовали днем 24 сентября. Их сняли в 17:05 по Москве. Меры безопасности применили также в отношении воздушной гавани Геленджика. Сейчас она работает в штатном режиме.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.
За вечер 24 сентября над регионами РФ уничтожили 11 БПЛА. Дроны ликвидировали, в том числе, над акваторией Черного моря. Днем силы ПВО также сбили несколько беспилотников над Белгородской областью и Крымским полуостровом. Вечером дроны вновь попытались атаковать Крым.