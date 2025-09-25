Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Работу аэропорта Сочи временно ограничили ночью 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск рейсов. Меры безопасности ввели в 01:55 25 сентября. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения также действовали днем 24 сентября. Их сняли в 17:05 по Москве. Меры безопасности применили также в отношении воздушной гавани Геленджика. Сейчас она работает в штатном режиме.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.

За вечер 24 сентября над регионами РФ уничтожили 11 БПЛА. Дроны ликвидировали, в том числе, над акваторией Черного моря. Днем силы ПВО также сбили несколько беспилотников над Белгородской областью и Крымским полуостровом. Вечером дроны вновь попытались атаковать Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше