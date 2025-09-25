Аналитик Уотсон: Войны вскоре могут начаться в Арктике, Молдавии и на Балтике

— Не ждите, что война против РФ закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Грузия, Азербайджан, Армения), а также в Молдавии, где прибывают войска Североатлантического альянса, и в прилегающей Румынии, где НАТО возводит большую базу, — написал он в социальной сети Х.