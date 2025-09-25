После завершения конфликта на Украине может начаться война в других регионах. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон.
— Не ждите, что война против РФ закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Грузия, Азербайджан, Армения), а также в Молдавии, где прибывают войска Североатлантического альянса, и в прилегающей Румынии, где НАТО возводит большую базу, — написал он в социальной сети Х.
Организация Североатлантического договора де-факто воюет с Россией. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав данный факт «очевидным».
По его словам, НАТО задействовано в войне с РФ путем оказания прямой и косвенной поддержки Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начинает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций блока на восточном фланге после того, как дроны нарушили воздушное пространство Польши. Он сказал, что операцию запустят «в ближайшие дни» и в ней примут участие Дания, Франция, Британия и ФРГ.