Шереметьево: после аварии в аэропорту 264 пассажира разместят в гостинице

Всем 264 пассажирам рейса авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего из Москвы в Пекин, которые были высажены из самолета после проведения технического осмотра и отстранения воздушного судна от полетов, организовали размещение в гостинице. Ранее самолет пострадал от столкновения с самолетом авиакомпании «Россия». Об этом сообщил аэропорт Шереметьево.