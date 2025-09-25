Шереметьево: после аварии в аэропорту 264 пассажира разместят в гостинице

Самолет сняли с полета после технической проверки.
Всем 264 пассажирам рейса авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего из Москвы в Пекин, которые были высажены из самолета после проведения технического осмотра и отстранения воздушного судна от полетов, организовали размещение в гостинице. Ранее самолет пострадал от столкновения с самолетом авиакомпании «Россия». Об этом сообщил аэропорт Шереметьево.
«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов… Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», — написали представители аэропорта в telegram-канале Шереметьево.
Отправление этого рейса состоится после прибытия и подготовки запасного воздушного судна. Сотрудники Шереметьево обеспечивают сопровождение пассажиров на всех этапах: проводится высадка с борта, предоставляется обслуживание в терминале, оказывается помощь при размещении в отелях.
Инцидент произошел 25 сентября, когда в аэропорту Шереметьево пассажирский лайнер авиакомпании «Россия» при движении по рулежной дорожке столкнулся с самолетом Hainan Airlines, что привело к повреждению обоих воздушных судов. Росавиация сообщила о создании специальной комиссии для расследования обстоятельств происшествия, а пассажирам обоих рейсов были предоставлены резервные самолеты и организовано размещение в гостиницах.