Противотанковый дивизион взял на вооружение дроны

На этот раз спецкор «Вечерней Москвы» побывал на позициях одного из расчетов БПЛА 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг».
Машина мчит по ухабистой, разбитой и укатанной тяжелой техникой дороге. Погожий сентябрьский день — по московским меркам почти лето. Как и почти везде в окрестностях Донецка, повсюду видны следы жестоких боев. За окном мелькают поваленные опоры ЛЭП, с которых свисают оборванные провода, и старые, уже заброшенные линии окопов — скорее всего, еще украинских. Далеко — почти до самого горизонта — тянутся ряды противотанковых «драконьих зубов». Стоящие на блокпостах солдаты внимательно следят за небом. Сворачиваем в одну из редких лесополос. Дальше надо идти пешком. Сопровождающий опережает наш вопрос: «Тут на дороге и на позициях безопасно — и мы, и саперы все проверили. А вот в поле ходить не надо — там и “лепестки” встречаются, и “колокольчики”, и много чего похуже».
Работаем в связке.
На самой позиции — кстати, бывшей украинской — нас встречает замполит противотанкового артдивизиона с позывным «Москва». Пока расчет готовится к работе — снаряжают свои «птички» зарядами взрывчатки, — он рассказывает нам, как в их артдивизионе появились свои собственные «летуны».
— Здесь оборудован наш наблюдательный пункт, где не только воюет, но и живет и организовывает свой быт одно из наших отделений БПЛА, — рассказывает «Москва», проводя экскурсию. — Работают по трое — оператор дрона, инженер и командир расчета. Есть несколько видов БПЛА, как разведывательного, так и ударного типа, на которых они летают. Они сами с помощью разведывательных дронов находят цели, а потом уже работают по их уничтожению. Современная война имеет много особенностей. И именно поэтому мы, шагая в ногу со временем, создали свои подразделения БПЛА. Мы — противотанкисты, то есть работаем с видимыми глазами целями. Бывало, приходилось работать с расстояния около 500 метров, как при штурме Мариуполя. И мы решили добавить в подразделение расчеты «птиц», чтобы повысить эффективность работы. Кстати, опыт применения таких смешанных расчетов — ПТУР в связке с БПЛА — показали свою эффективность в боях за Курахово. Тогда наши бойцы четыре дня караулили «кошмарящий» наши позиции украинский танк Т-64 и в итоге успешно его подбили.
Война технологий.
Заходим в замаскированный блиндаж. На входе на специальной полке стоят уже готовые к работе «птички» с установленными зарядами. Чуть дальше, на небольшом столике, инженер с позывным «Омела» готовит еще один дрон. Параллельно он рассказывает:
— Моя задача — подготовить саму «птицу» и боеприпас. Нам поступает цель — пехота, техника или огневая точка, — и мы в зависимости от этого подбираем тип боеприпаса — кумулятивный или осколочный. Поначалу непросто было, но постепенно втянулся. Сейчас часто уже сами что-то придумываем, повышаем эффективность. Ну и постоянно ищем пути через вражеский РЭБ. Сейчас работаем на октябрьском направлении.
Он уверен: сейчас идет самая настоящая война технологий и «птички» уже выполняют половину тех задач, которые раньше ложились на плечи пехоты.
Учиться не прекращаем.
Пока инженер готовит «птиц», оператор «Метис» показывает нам трофеи — заглушенные средствами РЭБ дроны противника. «Метис» в бригаде занимается темой развития БПЛА еще с 2023 года. Начинал с «Мавиков». А потом, когда Российская армия начала активно использовать FPV-дроны, перешел на них.
— Я дважды проходил обучение. Постоянно идет модернизация техники, — рассказывает «Метис». — В день бывает отправляем по врагу до сорока «птиц». Если надо — отработаем и больше целей. Есть у нас и своя лаборатория. Постоянно идет гонка технических решений. Раньше можно было дойти до точки за полтора километра от противника и оттуда работать. Некоторые даже заезжали туда на машинах. А сейчас в десятикилометровую зону заехать невозможно. Чаще всего приходится идти пешком.
Шипит рация, «Метис» надевает FPV-очки и берет в руки пульт. По сигналу командира инженер «Омела» быстро несет дрон на стартовую площадку, проходит проверка всех систем. В рации слышно: «Работаем!». Инженер поджигает запальный шнур (догорая, он взводит детонатор боеприпаса), и с противным визгом «птица» взлетает в небо. Работает расчет по заранее разведанному объекту — наблюдательному пункту противника. Начинаются минуты ожидания, пока «птица» подойдет к цели. Проходит еще несколько минут. «Цель поражена!» — объявляет оператор и снимает очки. Одной оборудованной позицией у противника стало меньше.