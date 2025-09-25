Противотанковый дивизион взял на вооружение дроны

— Здесь оборудован наш наблюдательный пункт, где не только воюет, но и живет и организовывает свой быт одно из наших отделений БПЛА, — рассказывает «Москва», проводя экскурсию. — Работают по трое — оператор дрона, инженер и командир расчета. Есть несколько видов БПЛА, как разведывательного, так и ударного типа, на которых они летают. Они сами с помощью разведывательных дронов находят цели, а потом уже работают по их уничтожению. Современная война имеет много особенностей. И именно поэтому мы, шагая в ногу со временем, создали свои подразделения БПЛА. Мы — противотанкисты, то есть работаем с видимыми глазами целями. Бывало, приходилось работать с расстояния около 500 метров, как при штурме Мариуполя. И мы решили добавить в подразделение расчеты «птиц», чтобы повысить эффективность работы. Кстати, опыт применения таких смешанных расчетов — ПТУР в связке с БПЛА — показали свою эффективность в боях за Курахово. Тогда наши бойцы четыре дня караулили «кошмарящий» наши позиции украинский танк Т-64 и в итоге успешно его подбили.