Днем 25 сентября в Иркутске потеплеет до +23 градусов

25 сентября в Иркутске обещают потепление до +23 градусов. День обещает быть солнечным и без осадков. На небе будет облачно. Как рассказали КП-Иркутск синоптики, ветер будет юго-восточный с переходом на южным с порывами 5−10м/с.
— Местами по области пройдут небольшие дожди. Осадки могут затронуть жителей северных районов, Тайшетского и Чунского. Порывы юго-западного и юго-восточного ветров могут достигнуть 5−10 и 15−20 м/с, — прокомментировали в Иркутском гидрометцентре.
Днем воздух прогреется до +16…+24, а при облачности столбик термометра опустится до +10…+15 градусов.
