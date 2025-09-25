Ричмонд
Днем 25 сентября в Иркутске потеплеет до +23 градусов

День обещает быть солнечным и без осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

25 сентября в Иркутске обещают потепление до +23 градусов. День обещает быть солнечным и без осадков. На небе будет облачно. Как рассказали КП-Иркутск синоптики, ветер будет юго-восточный с переходом на южным с порывами 5−10м/с.

— Местами по области пройдут небольшие дожди. Осадки могут затронуть жителей северных районов, Тайшетского и Чунского. Порывы юго-западного и юго-восточного ветров могут достигнуть 5−10 и 15−20 м/с, — прокомментировали в Иркутском гидрометцентре.

Днем воздух прогреется до +16…+24, а при облачности столбик термометра опустится до +10…+15 градусов.

Ранее КП-ИРкутск рассказала, что с начала года в Иркутской области благоустроили 41 общественное пространство.