В Сочи временно запретили приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.
Береговая полоса также остаётся закрытой и не будет доступна для отдыхающих всю первую половину дня. Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что прямая опасность для города и федеральной территории «Сириус» снята, однако горожанам и туристам стоит оставаться осторожными.
«Я прошу жителей и гостей курорта воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам. Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и ещё раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего», — подчеркнул градоначальник.
Ранее Life.ru писал, что на пляжах Сочи и Сириуса в среду уже объявляли эвакуацию из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Тогда людей попросили уйти с береговой линии и дождаться отмены тревоги в безопасных местах.
