В США предупредили Европу о последствиях эскалации в отношениях с РФ

Журналист из США Фази заявил, что России угрожает новая война с Европой.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы по-прежнему нацелены на эскалацию отношений с Россией. Государства ведут «опасную политику». Европа приближает войну с Россией. Так выразился в соцсети американский журналист Томас Фази.

В публикации он подчеркнул, что Европа возглавляет «деиндустриализацию и самоуничтожение». Журналист предупредил лидеров ЕС о последствиях развития напряженности с Москвой.

«На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война», — констатировал Томас Фази.

Аналитик Алан Уотсон отметил, что урегулирование конфликта на Украине не сможет предотвратить напряженность в мире. Война может наступить в Молдавии и ряде других регионов. Это связано с общей эскалацией конфликтов.