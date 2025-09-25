Лидеры стран Европы по-прежнему нацелены на эскалацию отношений с Россией. Государства ведут «опасную политику». Европа приближает войну с Россией. Так выразился в соцсети американский журналист Томас Фази.
В публикации он подчеркнул, что Европа возглавляет «деиндустриализацию и самоуничтожение». Журналист предупредил лидеров ЕС о последствиях развития напряженности с Москвой.
«На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война», — констатировал Томас Фази.
Аналитик Алан Уотсон отметил, что урегулирование конфликта на Украине не сможет предотвратить напряженность в мире. Война может наступить в Молдавии и ряде других регионов. Это связано с общей эскалацией конфликтов.