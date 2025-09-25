Onet: Жилой дом в Польше повредила ракета, выпущенная голландским самолетом F-35

На жилой дом в Польше во время операции по уничтожению беспилотников упала ракета, которая была выпущена из голландского самолета F-35. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило издание Onet.
— Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35, который участвовал в операциях союзных войск, — сказано в статье.
10 сентября польские войска применили оружие в отношении дронов, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Минобороны РФ сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.
Спикер по внешней политике фракции ХДС/ХСС бундестага Германии Юрген Хардт призвал к решительным мерам в случае появления истребителей РФ над территорией НАТО, вплоть до стрельбы на поражение.