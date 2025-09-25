Водителей без ОСАГО хотят штрафовать по камерам раз в сутки

Введение камеры-контроля позволит оперативно выявлять нарушителей и повышать долю застрахованных автомобилей. Эксперты подчеркивают, что важно не просто иметь полис, а чтобы он был зарегистрирован в единой базе ОСАГО — в противном случае мошенники могут продавать поддельные документы. Для защиты водителей предлагают создать удобный интерфейс — например, сканирование штрих-кода полиса через смартфон для проверки в реальном времени. Система также направлена на обеспечение справедливости при возмещении ущерба в ДТП, поскольку страховые компании покрывают убытки виновных, а не сами водители.