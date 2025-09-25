Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Сочи введены временные ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Сочи, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, утром в среду временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в воздушных гаванях Сочи и Геленджика.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара возобновил регулярные полёты гражданской авиации. Воздушное пространство над Краснодаром было закрыто с 2022 года.