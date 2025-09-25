Росавиация: в аэропорту Сочи введены временные ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушной гавани Сочи, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, утром в среду временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в воздушных гаванях Сочи и Геленджика.
Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара возобновил регулярные полёты гражданской авиации. Воздушное пространство над Краснодаром было закрыто с 2022 года.