В России могут начать освобождать тяжелобольных от наказания: подробнее об инициативе

В Госдуму будет внесен законопроект, унифицирующий практику освобождения от наказания тяжелобольных. Автором инициативы выступил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Копия документа имеется у РИА Новости.
«Проектом федерального закона предусматривается наделение судей правом освобождать от отбывания наказания лицо, имеющие иное тяжкое заболевание, в момент принятия итогового решения судом первой инстанции», — следует из текста пояснительной записки.
Так, предлагаемые изменения устраняют правовое противоречие в существующих нормах, которые уже допускают освобождение тяжелобольных от наказания.
Проект закона предлагает разрешить судьям освобождать от наказания всех тяжелобольных людей непосредственно при вынесении решения судом первой инстанции.
Кроме этого, согласно пояснительной записке, установление единых правил для случаев с тяжелобольными устранит противоречия в практике и обеспечит единство правоприменения.
Ранее в ГД выступили с инициативой запустить госпрограмму «Новый автомобиль — каждой семье».