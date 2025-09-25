Турист скончался во время вечеринки на судне в Турции

Турист умер во время пиратской вечеринки на судне в Турции. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Трагедия произошла в Алании. 60-летний турист приехал из Британии вместе с еще десятью членами семьи, включая детей и внуков. Они отправились на прогулку на корабле, где им обещали выступления диджеев и пенную вечеринку.
Во время остановки у пляжа мужчина ушел купаться, позже его нашли в воде без сознания. Туриста подняли на палубу, один из гостей стал проводить реанимационные мероприятия. Очевидцы рассказали, что в этот момент персонал судна наблюдал за ситуацией и ничего не делал.
Спасти мужчину не удалось. Его тело накрыли его полотенцем и объявили о пенной вечеринке.
— Мы не можем говорить, что организаторы виноваты в его смерти, но, возможно, его можно было спасти, — завила дочь умершего.
По ее словам, у отца не было проблем со здоровьем. В случае недомогания он бы не пошел купаться, говорится в статье.
