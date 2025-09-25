В 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше. Чтобы построить объект в центре города, необходимо соблюдать требования по высоте, пропорциям и фасадам, к кровле и цветовой гамме. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирской Лаборатории Урбанистики.