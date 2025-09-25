В 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше. Чтобы построить объект в центре города, необходимо соблюдать требования по высоте, пропорциям и фасадам, к кровле и цветовой гамме. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирской Лаборатории Урбанистики.
— Объект сложный и интересный за счет перепада рельефа и расположения. Тема воды проходит через весь проект: фонтан, водопад в атриуме и открытый бассейн на крыше. Сам комплекс спускается каскадом к улице 3 Июля, — пояснила архитектор проекта Полина Заславская.
Гостиничный комплекс будет рассчитан на 41 номер, также будет ресторанный этаж и спа-комплекс. Материалы для отделки подобраны в соответствии с регламентами 130-го квартала: натуральный камень, клинкерный кирпич и черепица.