В 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 41 номер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 130-м квартале Иркутска планируют построить гостиницу с бассейном на крыше. Чтобы построить объект в центре города, необходимо соблюдать требования по высоте, пропорциям и фасадам, к кровле и цветовой гамме. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирской Лаборатории Урбанистики.

— Объект сложный и интересный за счет перепада рельефа и расположения. Тема воды проходит через весь проект: фонтан, водопад в атриуме и открытый бассейн на крыше. Сам комплекс спускается каскадом к улице 3 Июля, — пояснила архитектор проекта Полина Заславская.

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 41 номер, также будет ресторанный этаж и спа-комплекс. Материалы для отделки подобраны в соответствии с регламентами 130-го квартала: натуральный камень, клинкерный кирпич и черепица.