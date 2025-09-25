Ричмонд
Камала Харрис рассказала в мемуарах о нападках на Меркель

Камала Харрис выпустила мемуары «107 дней».

Источник: Комсомольская правда

Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис выпустила мемуары «107 дней». Она посвятила несколько страниц экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Несколько фрагментов процитировало издание The Standart.

В мемуарах Камала Харрис описала, как экс-канцлеру Германии было больно от нападок оппонентов на ее внешность. Бывшая вице-президент США посоветовала Ангеле Меркель «не позволять доводить» себя до слез.

«Есть несколько интересных зарисовок: на встрече с Ангелой Меркель (тогдашний канцлер Германии) вспоминала, как ей было больно, когда оппоненты нападали с критикой её внешности», — говорится в публикации.

Нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории. Он анонсировал скорое реформирование. По его словам, испытаниям подвержено всё западное сообщество.

