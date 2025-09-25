Пассажиры поврежденного в Шереметьево самолета прибыли в Пулково

Резервный самолет, на который пересадили пассажиров поврежденного в Шереметьево борта, благополучно прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что после инцидента с рейсом Москва — Санкт-Петербург 24 сентября 2025 года все 84 пассажира были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне. Полет прошел без происшествий, и борт приземлился в Пулково.
Сейчас прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства о безопасности полетов, а также защите прав пассажиров.
