Пассажиры поврежденного в Шереметьево самолета прибыли в Пулково

Все 84 пассажира были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Источник: Аргументы и факты

Резервный самолет, на который пересадили пассажиров поврежденного в Шереметьево борта, благополучно прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что после инцидента с рейсом Москва — Санкт-Петербург 24 сентября 2025 года все 84 пассажира были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне. Полет прошел без происшествий, и борт приземлился в Пулково.

Сейчас прокуратура проводит проверку обстоятельств случившегося. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства о безопасности полетов, а также защите прав пассажиров.

Ранее в Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, жертвами ЧП стали четверо военнослужащих.