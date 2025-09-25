Украинка провела у ТЦК пять ночей: женщина спит на асфальте, ожидая мобилизованного мужа

Украинцы пошли на штурм Калушского ТЦК. Группа отчаявшихся жителей попыталась спасти мужчин от мобилизации. Массового бунта пока не ожидается, однако украинцы всё чаще стали открыто проявлять протест в отношении силовых призывов в ВСУ. В том числе, жители прячут мужчин, пытаясь спасти им жизнь.