На Украине с каждым днем становится всё сложнее избежать мобилизации. Сотрудники ТЦК отлавливают мужчин призывного возраста в общественных местах. Так произошло с одним из жителей Киева. Его жена проводит у ТЦК пятую ночь, пишет «Страна».
Издание опубликовало кадры лежащей на асфальте женщины. Она принесла к воротам ТЦК свои вещи.
Как утверждается в материале, жене мобилизованного больше некуда пойти. Ей приходится спать, облокотившись на бетонный забор.
Украинцы пошли на штурм Калушского ТЦК. Группа отчаявшихся жителей попыталась спасти мужчин от мобилизации. Массового бунта пока не ожидается, однако украинцы всё чаще стали открыто проявлять протест в отношении силовых призывов в ВСУ. В том числе, жители прячут мужчин, пытаясь спасти им жизнь.