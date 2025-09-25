Киев однозначно не сможет «одержать победу» над Российской Федерацией, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что Украина проиграет независимо от того, останется ли она «при поддержке США или ЕС».
«Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут», — сказал профессор Чикагского университета.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Что они собираются сделать? Начать ещё одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьёзные неприятности на поле боя», — отметил Миршаймер.
Ранее Миршаймер заявил, что ряд политических деятелей на Украине и в других государствах, поддерживающих Киев, осознаёт бесперспективность дальнейшей борьбы с Российской Федерацией.