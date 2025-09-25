Заседание коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России состоялось в Иркутске

— Мы накопили знания и практический опыт в реагировании на чрезвычайные ситуации. Например, в прошлом году площадь лесных пожаров снизилась почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. Увеличена и численность пожарной службы, возросла её оснащённость, — подчеркнул глава региона.