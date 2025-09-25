Ричмонд
Заседание коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России состоялось в Иркутске

25 сентября в поселке Никола спасатели проведут учения для иностранных партнеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Заседание коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России состоялось в Иркутске. На встрече собрались Александр Куренков, Вадим Синявский, Чингис Аринов, и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Мы накопили знания и практический опыт в реагировании на чрезвычайные ситуации. Например, в прошлом году площадь лесных пожаров снизилась почти в семь раз по сравнению с 2019 годом. Увеличена и численность пожарной службы, возросла её оснащённость, — подчеркнул глава региона.

Под контролем МЧС России за последние три года количество чрезвычайных ситуаций в регионе снизилось в три раза, а пострадавших — в 10 раз.

25 сентября в поселке Никола спасатели проведут учения для иностранных партнеров. Им покажут отработку действий в различных чрезвычайных ситуациях, используя авиацию. Сценарий включает тушение лесного пожара в Прибайкальском нацпарке, спасение людей с тонущего корабля на Байкале и устранение последствий автомобильной аварии.