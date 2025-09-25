В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию

«В России самозанятые могут повысить свою пенсию в первую очередь через добровольные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Самозанятые не обязаны платить обязательные пенсионные взносы, но могут зарегистрироваться в СФР и вносить ежегодные добровольные платежи. Это можно сделать, например, через приложение “Мой налог”, — сказала Епифанова.