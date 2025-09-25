Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию

Епифанова: самозанятые в России могут повысить пенсию через взносы в Соцфонд.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самозанятые в России могут увеличить свою будущую пенсию через добровольные страховые взносы в Соцфонд, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

«В России самозанятые могут повысить свою пенсию в первую очередь через добровольные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Самозанятые не обязаны платить обязательные пенсионные взносы, но могут зарегистрироваться в СФР и вносить ежегодные добровольные платежи. Это можно сделать, например, через приложение “Мой налог”, — сказала Епифанова.

Сенатор отметила, что минимальная сумма взноса в 2025 году составляет около 59 тысяч рублей, это даёт один год страхового стажа и почти один пенсионный коэффициент.

«Внести добровольные взносы можно до 31 декабря текущего года, при этом уплатить взносы за прошедший период невозможно», — добавила парламентарий.