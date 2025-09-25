Новая космическая гонка: NASA строит планы по отправке астронавтов к Луне

Первый пилотируемый полет к Луне в рамках программы NASA «Артемида-2» запланирован на апрель 2026 года. Соответствующее заявление представителей американского космического агентства распространило информационное агентство Reuters.
«Первый пилотируемый полет агентства в рамках программы Artemis — облет Луны и возвращение обратно — запланирован на апрель и потенциально может быть перенесен на февраль», — передает Reuters.
По словам и.о. руководителя исследовательского подразделения NASA Лакиши Хокинс, дата запуска зависит от требований безопасности, но готовность аппаратов может сдвинуть дату на более ранний срок.
Ранее KP.RU сообщал, что NASA отправило в космос уникальный прибор для изучения ауры Земли — ракету Falcon 9. По данным агентства, аппарат выведет в космос уникальную обсерваторию для изучения ауры Земли.