Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Лула да Силва указал на свой возраст и 80-летие Трампа: о чем, по его мнению, это говорит

Лула да Силва подтвердил серьезность диалога с Трампом их 80-летием.

Источник: Комсомольская правда

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обратил внимание на свой возраст и скорое 80-летие президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что их зрелость не позволит главам двух государств устроить словесную перепалку подобную той, что произошла с участием бывшего комика Владимира Зеленского в Белом доме. Так бразильский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Луис Инасиу Лула да Силва добавил, что относится к Дональду Трампу с уважением, «которого он заслуживает». Он также заверил, что оба лидера чувствуют себя «очень молодыми».

«Трампу в июне следующего года будет 80 лет. Мне уже в октябре этого года исполнится 80 лет. В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток», — подчеркнул президент Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва, кроме того, назвал себя и президента США друзьями российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что желает провести переговоры с Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше