Президент Лула да Силва указал на свой возраст и 80-летие Трампа: о чем, по его мнению, это говорит

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обратил внимание на свой возраст и скорое 80-летие президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что их зрелость не позволит главам двух государств устроить словесную перепалку подобную той, что произошла с участием бывшего комика Владимира Зеленского в Белом доме. Так бразильский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.
Луис Инасиу Лула да Силва добавил, что относится к Дональду Трампу с уважением, «которого он заслуживает». Он также заверил, что оба лидера чувствуют себя «очень молодыми».
«Трампу в июне следующего года будет 80 лет. Мне уже в октябре этого года исполнится 80 лет. В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток», — подчеркнул президент Бразилии.
Луис Инасиу Лула да Силва, кроме того, назвал себя и президента США друзьями российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что желает провести переговоры с Дональдом Трампом.